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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

21.02.2022 15:42
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Nevşehir adli makamlarınca "dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen M.N.Y, Gülşehir ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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