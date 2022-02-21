Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.
Nevşehir adli makamlarınca "dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen M.N.Y, Gülşehir ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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