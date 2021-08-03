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Nevşehir'de "Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği" düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de "Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği" düzenlendi

03.08.2021 13:48
Nevşehir'de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), vefatının 750. yılı dolayısıyla "Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği" gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), vefatının 750. yılı dolayısıyla "Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği" gerçekleştirildi.

NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021'in "Ahi Evran", "Yunus Emre" ve "Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edildiğini anımsattı.

Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümünde rahmetle andıklarını, onun evrensel mesajlarına insanlığın ihtiyacı olduğunu belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Aklımız bir denge, bu denge ruhumuzla bedenimiz arasındadır. Ruhumuzun derinliklerinden getirdiğimiz, iyilik, vicdan, ahlak dediğimiz kavramlar, bedenimizin kışkırtmaları karşısında bir denge tutturabiliyorsa akıl vazifesini yapıyordur, belki de marifetullah budur. Ruh, beden, akıl üçlemesinde dengeyi koruyan insanın varacağı menzil elbette hikmet. Hazreti Pir, dört kapı, kırk makam derken bunları anlatıyor. Hazreti Pir'in aslan ve ceylan metaforu üzerinden, dört kapı, kırk makam üzerinden insanlığın seyrüseferini anlattığı hakikatler buralarda gizli."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyıla damgasını vuran, düşüncelerini kendisinden çağlar sonraki kuşaklara aktaran önemli bir şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu ve Balkan coğrafyasında asırlardır saygıyla anıldığına dikkati çeken Becel, "Hünkar Hacı Bektaş Veli, düşünce dünyası ve inanç önderliği bakımından toplumumuza örnek teşkil eden bir yapıya sahiptir. Mirasına, kültürüne, oluşturduğu temel felsefeye sahip çıkmak asli görevlerimizdendir. Bütün insanlığı barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin tohumlarının ilimiz topraklarında yeşermiş olması bizim için ayrı bir onur kaynağıdır." diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise Hacı Bektaş Veli'nin yansıttığı düşüncelerin yeni nesillere aktarılmasında kendilerine çeşitli vazifeler düştüğünü ifade ederek, tasavvufi yönünü anlatan çeşitli beyitler okudu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in de konuşma yaptığı programda, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Sempozyum, oturumlarla devam edecek.

Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği düzenlendi
Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği düzenlendi
Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği düzenlendi
Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği düzenlendi
Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği düzenlendi

Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Nevşehir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği' düzenlendi - Son Dakika


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