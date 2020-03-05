Nevşehir'de İdlib gazisine geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Nevşehir'de İdlib gazisine geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Gülşehir ilçesine bağlı Eski Yaylacık köyünde bir grup vatandaş, Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu'nu (28), hastanedeki tedavisinin ardından getirildiği baba evinde ziyaret etti.

Nevşehir'de İdlib gazisine geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Gülşehir ilçesine bağlı Eski Yaylacık köyünde bir grup vatandaş, Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu'nu (28), hastanedeki tedavisinin ardından getirildiği baba evinde ziyaret etti.


Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyündeki evinde istirahat eden Duranoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten köylüler, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duranoğlu, sağlığına kavuştuğunda yeniden İdlib'teki silah arkadaşlarına katılacağını belirtti.


Gazi olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Duranoğlu, kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.


Duranoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırısında bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanmış, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 1 Mart Pazar günü memleketine getirilmişti.

Gülşehir, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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