Nevşehir'de "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Nevşehir İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali İnci Sezer Becel başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli kararlar alındı.

Yapılan toplantıda, paket servisi hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi alanlar ile kahvehane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi, düğün salonu, halı saha ve spor salonları, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna hizmeti veren iş yerlerinin saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde mesai saatlerinin değiştirilmesine yönelik bir ihtiyacın olmadığına da karar verildi.