Nevşehir'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyündeki yol yapım çalışmasında görevli Nuri Vatan (65), iş makinesine yakıt aktarımı yaptığı sırada önündeki kamyon sürücüsü K.B'nin geri manevra yapması sonucu iki araç arasına sıkıştı.

Nevşehir 'de iş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

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