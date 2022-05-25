Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

25.05.2022 15:06
Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Nevşehir'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesinde, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, A.B, C.A, U.M, M.G, ve N.N.A'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 110,20 gram metamfetamin, 67,10 gram bonzai, 0,90 gram kubar esrar, 4 sentetik hap, 6 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek, 29 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

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