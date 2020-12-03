Nevşehir'de karantina ihlali yapan 3 kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan HES kodu sorgulamalarında, karantina ihlali yaptığı belirlenen 3 kişi, KYK yurduna yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp, Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerinde görevlilerin HES kodu sorgulamalarında, İ.Ç, Ş.K. ve M.E'nin genel durumlarının riskli olduğu tespit edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nevşehir'deki KYK yurduna yerleştirilen 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.