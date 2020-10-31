Nevşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi'nde Çağlayan Yörük, evinin bahçesinde park halinde bulunan motosikletinin çalındığını jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikleti, şüpheli Mehmet K'nin (20) evinin garajın buldu.
Gözaltına alınan Mehmet K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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