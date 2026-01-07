Nevşehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Şelale altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DL 405 plakalı motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR