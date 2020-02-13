Nevşehir'de okullar tatil edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de okullar tatil edildi

38 dakika önce

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

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Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.


Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde alınan en son meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının başladığı ve özellikle sabaha karşı artış beklendiğinden 13.02.2020 Perşembe günü İl Genelinde Eğitim ve Öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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