Nevşehir'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Nevşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

18 dakika önce

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına su, yem ve mama bırakıldı.

Nevşehir'de sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi park ve bahçelerde oluşturulan beslenme odaklarına su, yem ve mama bırakıldı.


Nevşehir Belediyesi tarafından, şehrin çeşitli mahallelerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekip oluşturuldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor. Ekipler, mobil araçlarla mahallelerdeki park ve bahçelerde bulunan beslenme odaklarına sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için düzenli olarak su, yem ve mama bırakıyor. Ayrıca yine Nevşehir Belediyesi olarak kentin tüm bölgelerine yerleştirilen bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerde yine sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.


Özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, Nevşehir Belediyesi tarafından parklara yerleştirilen beslenme odaklarına yiyecek bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini söyledi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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