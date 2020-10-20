Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde ruhsatsız silah ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis tarafından takibe alınan N.E'yi sokakta durdurarak üst araması yapan polis, 60 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan N.E, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.