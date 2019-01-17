Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Taciri 5 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de Uyuşturucu Taciri 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu taciri olduğu öğrenilen 2'si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Taciri 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu taciri olduğu öğrenilen 2'si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirecekleri ihbarını değerlendiren polis ekipleri Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada 19,04 gram metamfetamin, 49,01 gram plaka esrar, 9,69 gram eroin ve elektronik cep terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.K. N.G.R., B.Ö., S.M. ve A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Polis, Acıgöl, Nevşehir, 3. Sayfa
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