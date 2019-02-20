Nevşehir'den Kısa Kısa

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1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) vatandaşlara yönelik 4 ayrı branşta ücretsiz kurs açıldı.

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Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) vatandaşlara yönelik 4 ayrı branşta ücretsiz kurs açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Nevşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile işbirliği içerisinde 4 farklı branşta daha eğitimlere başlandığı belirtildi.


Kentin çeşitli yerlerindeki KAPEM eğitim salonlarında devam eden eğitimlere ek olarak, bilgisayar işletmenliği, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk ile okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi kurslarına başlanıldığı kaydedildi.

Yürütülen eğitim çalışmalarının ardından yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.


Köy okuluna kitap bağışı


Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyündeki Suvermez Ortaokulu kütüphanesine bağışlanan kitaplar düzenlenen törenle teslim edildi.


İstanbul'da bulunan Suvermez Kültür Derneğince düzenlenen kampanya çerçevesinde toplanan kitaplar dernek başkanı Erdoğan Yücel, tarafından okula getirildi.


Düzenlenen törende, okul müdürü Hüseyin Uzun'a kitapları teslim eden Yücel, en faydalı çalışmanın gelecek nesillerin eğitimine yön verecek çalışmalar olduğunu belirtti.


Yücel, "En iyi yatırım eğitime yapılacak olan yatırımdır diyerek çıktığımız yolda temin ettiğimiz kitapları siz çocuklarımıza ulaştırdık. Kendi köyümüzün öğrencilerinin yararlanmaları amacıyla kitap bağışında bulunduk. Umarım sizlere yeterince fayda sağlayacaktır, sizler köyümüzün, ülkemizin geleceğisiniz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Güncel
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