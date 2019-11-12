Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Modern Dünyada Üniversiteli Olmak" konulu panel düzenlendi.



NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak kariyer uzmanı Dr. Çetin Kürşat katıldı.



İş hayatında elde ettiği başarı hikayesinden örnekler veren Kürşat, üniversiteye yeni başlayan gençlerde "üniversiteli olma" algısının yanlış oluştuğunu, üniversiteden mezun olmanın, mutlak surette iş sahibi olunacağı anlamına gelmediğini belirtti.



Kürşat, "Üniversiteli olma algınız birileri tarafından şekillendirilmişse yanlışlık başlar ve bu kadar iş imkanının olduğunu dünyada işsiz kalırsınız. Çünkü üniversite okumak sizler için iş garantisi değildir. Belli bir alanda kendinizi yetiştirmediğiniz ve devamını getirmediğiniz sürece zorlu bir hayat sizleri bekler. Kendi CV'nizi oluşturup bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü bilgi ve tecrübelerinizi, kendinizi nasıl yetiştirdiğinizi burada göreceksiniz." dedi.



Modern dünyada üniversiteli olmanın, kişinin giyimi, düşüncesi, memleketi veya dinlediği müzikle alakalı olmadığını dile getiren Kürşat, başarının yegane sırrının çalışıp üreten kişinin kendini sürekli geliştirmesi ile doğru orantılı olduğunu kaydetti.



Soru cevap kısmının ardından sona eren panele, NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.



"Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası" sona erdi

Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası final müsabakasında, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü mağlup eden İtfaiye Müdürlüğü futbol takımı şampiyon oldu.



Belediyeden yapılan açıklamada, belediyede farklı birimlerde çalışanlar arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu desteklemek ve geliştirmek, çalışanlara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendiği bildirildi.



Belediye ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın finalinde İtfaiye Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 8-5 kazanan İtfaiye Müdürlüğü takımı turnuvada şampiyonluğa ulaşırken, ikinci İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, üçüncü ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı oldu.



Dereceye giren takımlara kupaları Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ile Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli tarafından verildi.