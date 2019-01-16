Son Dakika Haberleri: Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği Ekipleri Karla Mücadele Ediyor

Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği Ekipleri Karla Mücadele Ediyor

1 saat önce

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği Ekipleri Karla Mücadele Ediyor, System.String[]
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdare Genel Sekreter vekili Ramazan Çiftçi ekipler tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde incelerken yaptığı açıklamada, " İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda yer alan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk sahamızda karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta ulaşacakları kriz merkezi telefon numaraları 0384 215 40 01 ve 0384 215 10 11 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu

Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:30:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]