Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
1 saat önce
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Nevşehir
'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İl Özel İdare Genel Sekreter vekili Ramazan Çiftçi
ekipler tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde incelerken yaptığı açıklamada, " İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda yer alan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk sahamızda karşılaştıkları herhangi bir olumsuzlukta ulaşacakları kriz merkezi telefon numaraları 0384 215 40 01 ve 0384 215 10 11 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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