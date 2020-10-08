Nevşehir kabak çekirdeğiyle ekonomiye 500 milyon lira katkı sağladı

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezlerinden Nevşehir'de, coğrafi işaret tescilli "Nevşehir Kabak Çekirdeği", kent ekonomisine yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlıyor.

İnce ve uzun yapısıyla bilinen, Nevşehir yöresine özgü çerezlik kabak çekirdeğinde hasat devam ediyor.

Tarladan toplanan kabağın içinden tarım makineleri veya el işçiliğiyle çıkarılan çerezlik kabak çekirdeği, tarladan kilogramı ortalama 30 liradan alıcı buluyor.

Yılda ortalama 18 bin ton rekolte edilen ürün, üreticisinin yüzünü de güldürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine, çerezlik kabak çekirdeği ekim alanının bölgede her geçen yıl arttığını, bu sene 220 bin dekar alanda ekilen ürünün hasadının ay sonuna kadar süreceğini söyledi.

Coğrafi işaret tescilinin geçen yıl alınmasıyla markalaşma yolunda önemli adım atıldığını anlatan Yılmaz, çiftçilerin ürüne daha çok ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Nevşehir'in kabak çekirdeği üretiminde gelecek yıldan itibaren lider konuma yükseleceğine inandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de 'sarı altın' dediğimiz çerezlik kabak çekirdeğinin en önemli özelliği, yöreye özgü aromasıdır. Türkiye kabak çekirdeği üretimin önemli bir bölümü Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilmektedir. Taze kabak çekirdeğinin kilogram fiyatı ortalam 30 liradır. Nevşehir Kabak Çekirdeği, ülke ve bölge ekonomisine yaklaşık 500 milyon lira katma değer sunmaktadır. Coğrafi işareti geçen yıl alındı. Birtakım tesis eksiklerini projeler hazırlayarak fabrika düzeyinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Nevşehir'in tescilli ürününü daha tanınır hale getireceğiz."

Son 5 yılda ekim alanı 5 kat arttı

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner de ürünün yüksek getirisi nedeniyle yöre çiftçilerince başlıca tercih sebebi haline geldiğini ifade ederek, "Kabak çekirdeğinde bu yıl verim yüksek. Son beş yılda ekimi yapılan alan 60 bin dekar arttı. Üretim rakamlarına bakıldığında küçük farkla Kayseri birinci sırada ama çiftçilerimizi teşvik ederek kısa sürede lider olacağız." dedi.

Üreticilerden Nihat Serhat ise bu yıl ki rekolteden memnun olduklarını, tarladan hasat edildikten sonra çerezlik olarak ebadına göre ayrılıp piyasaya sunulan ürünün önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.