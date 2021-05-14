Nevşehir Valiliği, CHP İl Başkanlığının iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Nevşehir Valiliği, CHP İl Başkanlığının iddialarına yanıt verdi

14.05.2021 10:30
Nevşehir Valiliği, CHP İl Başkanlığının iddialarına yanıt verdi, System.String[]

Nevşehir Valiliği tarafından, CHP İl Başkanlığı tarafından Ülkü Ocakları'nın yardım kolilerine izin verildiği CHP'nin yardım kolileri dağıtılması yasaklandığı şeklindeki iddialarına cevap verildi.

Nevşehir Valiliği tarafından, CHP İl Başkanlığı tarafından Ülkü Ocakları'nın yardım kolilerine izin verildiği CHP'nin yardım kolileri dağıtılması yasaklandığı şeklindeki iddialarına cevap verildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Valiliğimizce, "Ülkü Ocakları'nın yardım kolilerinin dağıtılmasına izin verilmesine karşın, CHP'nin yardım kolilerinin dağıtılmasının ise yasaklandığı" şeklindeki iddia üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte pandeminin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Devletimiz tarafından yeni tedbirler alınmış ve devam eden süreçte pandemiyle mücadele noktasında ilimizde de Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar ile birlikte tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele edilmektedir. Tam kapanma sürecinde Vefa Sosyal Destek gruplarımız öncülüğünde Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içerisinde Devletimiz, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermiş ve tüm taleplerini eksiksiz karşılamıştır. İçişleri Bakanlığımızın 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı genelgesinde belirtilen tedbirlere ilave olarak almış olduğu 27.04.2021 tarih 7576 sayılı "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgesinin 1.8. maddesinde; "Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır" denilmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgeye ilişkin hazırlanan sıkça sorulan soruların 3. maddesinde ise; "Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır" şeklinde cevap verilmiş ve siyasi partiler bu muafiyetin kapsamı dışında tutulmuştur. İddia edildiği gibi bu süreçte asli görevli olan Vefa Sosyal Destek Grupları ile başvurusu sonrası izin verilen vakıf ve derneklerin dışında herhangi bir kurum, kuruluş ve siyasi partiye gıda kolisi, yardım paketi ve yemek dağıtımı vb. gibi faaliyetlere yönelik özel izin verilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği, CHP İl Başkanlığının iddialarına yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Nevşehir Valiliği, Ülkü Ocakları, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valiliği, CHP İl Başkanlığının iddialarına yanıt verdi - Son Dakika


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