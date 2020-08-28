Nevşehirli kadınlar hayallerini yazdı, Belediye Başkanı Rasim Arı gerçekleştirdi - Son Dakika

Nevşehirli kadınlar hayallerini yazdı, Belediye Başkanı Rasim Arı gerçekleştirdi

Gelin-damat fotoğrafını 14 yıl sonra çektirdiler

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayallerini şehrin farklı noktalarına yerleştirilen Hayal Kurularına atan kadınların hayallerini gerçekleştirdi.

Nevşehir tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, geçtiğimiz aylarda kadınların arzu ettikleri fakat gerçekleştiremedikleri hayallerini yazmaları amacıyla şehrin farklı noktalarına Hayal Kutuları yerleştirildi.

Kısa sürede büyük ilgi gören hayal kutularına binlerce kadın isimleri ve iletişim bilgileri ile birlikte hayallerini yazarak attı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde kurulan komisyonca açılan hayal kutuları içerisinden mümkün olan 50 hayal tespit edildi.

Bu hayaller bir bölümünü geçtiğimiz aylarda 8 kadını sıcak hava balon turuna katılmasını sağlayarak gerçekleştiren Belediye Başkanı Rasim Arı, bugünde diğer talihlileri makamında konuk ederek hediyelerini verdi.

3 yıl önce dünya evine giren ancak dış mekan fotoğrafı çektiremediği için dış mekan fotoğrafı çektirmek isteyen Büşra İnce eşi ile birlikte Kayaşehir'de gelin-damat fotoğrafı çektirdi. Büşra İnce, "Çok heyecanlıyım. Düğünümde dış çekim yapamamıştık. Bende Belediye Başkanımıza dileğimi yazarak kutunun içine attım. Hiç tahmin etmiyordum. Sonradan bilgi gelince çok mutlu olduk" dedi. Damat ise 3 yıl sonra damatlık giyerek fotoğraf çektirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"14 yıl sonra gelinlik giyindi"

Başkan Arı'nın hayalini gerçekleştirdiği kadınlardan bir çocuk annesi Fatma Eren, 14 yıl önce evlendiğini ve evlenirken gelinlik giyerek fotoğraf çektiremediğini belirtti.

Yıllardır hayalini kurduğu bu olayın gerçekleşebilmesi için bu hayalini yazarak hayal kutusuna attığını söyleyen Eren, uzun yıllar sonra gelinlik giyerek eşi ile birlikte fotoğraf çektirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Eren: "Evlenirken böyle bir imkanım olmamıştı. Bu benim hep hayalim olarak kaldı. Aradan yıllar geçti, çocuğum doğdu ama ben bir türlü bu hayalimi gerçekleştiremedim. Bir alışveriş merkezinde gezerken belediye görevlileri 'hayalinizi yazmak istermisiniz?' dediklerinde çok heyecanlandım ve yazdım. Bir umutla yazdığım hayalimin gerçekleştirileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. 14 yıl sonra gelinlik giydiğimde tarifi imkansız bir mutluluk yaşadım. Eşimle birlikte çekindiğimiz bu fotoğraflardan oluşan ve başkanımızın armağan ettiği albümü ömrüm boyunca saklayacağım." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, "Kadınlara pozitif ayrımcılık"

Törende bir süre kadınlarla sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve geldiği ilk günden itibaren bu şehirde her zaman kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını söylediğini hatırlatarak 'Başımızın 'acı' dediği kadınlara belediye olarak her zaman destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Göreve başladığı ilk hafta Nevşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması talimatını verdiğini ve bu müdürlük aracılığıyla Nevşehirli kadınlar için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Arı, "Önümüzdeki günlerde Aile Danışma Merkezi kuruyoruz. Burada kadınlara psikolojik, hukuksal ve sağlık konusunda ücretsiz danışmanlık desteği vereceğiz. Alanında uzman personellerin görev yapacağı bu merkezde aynı zamanda Nevşehir Baromuz ile birlikte çalışmalarda yapacağız" dedi.

Şehirde kadın istihdamının arttırılmasına yönelikte çalışmalar gerçekleştirildiğini açıklayan Arı, Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Turizm ve Spor A.Ş aracılığıyla kuracakları Buklet Fabrikası'nda çok sayıda kadının istihdamının sağlanacağını belirtti.