NEVÜ'de iki fakülteye dekan atandı - Son Dakika

NEVÜ'de iki fakülteye dekan atandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) iki fakülteye dekan ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) iki fakülteye dekan ataması yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, YÖK Başkanlığının ilgili yazısı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. maddesinin (a) fıkrasına göre iki fakülteye rektör onayıyla dekan atandığı belirtildi. Açıklamada, Turizm Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şule Aydın'ın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Sevgi Özcan'ın getirildiği kaydedildi.

Son Dakika

Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü

Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim

Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri

Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi

Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti

Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş