Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Göztepe'nin unutulmaz isimlerinden Nevzat Güzelırmak vefat etti.

Türk futbolunun ve Göztepe'nin efsanelerinden eski milli oyuncu Nevzat Güzelırmak, hayata gözlerini yumdu. Türkiye Futbol Federasyonu, Güzelırmak'ın vefatı hakkında resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği Göztepe başta olmak üzere bir çok takımda teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nevzat Güzelırmak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Göztepe Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL