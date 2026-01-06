New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 49.004,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 6.909,59 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,17 artışla 23.435,05 puana tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ABD'li şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine dahil olabileceğine yönelik açıklamalarının enerji hisseleri öncülüğünde yol açtığı yükselişin ardından pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Beyaz Saray, Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını duyurdu.

Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde ise ABD'li petrol şirketlerinin, siyasi belirsizlikler, petrol endüstrisinin mevcut durumu ve diğer çeşitli nedenlerle Venezuela petrolüne temkinli yaklaştığı belirtildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl izleyeceği para politikasına yön verebilecek bir dizi veri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar Fed yetkililerinin açıklamalarını da izlerken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak Bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puanın üzerinde indirmesi gerekeceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise artan işsizlik ile yüksek seyreden enflasyon nedeniyle para politikasına ilişkin görünümün hassas bir dengede olduğunu aktardı.

Ayrıca, ülkede bugün S&P Global tarafından açıklanacak hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri takip edilecek.