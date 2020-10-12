New York Borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York Borsası yükselişle kapandı

12.10.2020 23:21
New York Borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,88 artışla 28.837,52 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 artarak 3.534,94 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,56 kazançla 11.876,26 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler, piyasaların odağında olmaya devam ederken; endeksler teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'yı aşkın değer kazanırken, Facebook ve Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Analistler, ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra Bank of America, Wells Fargo ve Goldman Sachs gibi bankaların bu hafta açıklayacakları 3. çeyrek bilançolarının piyasalarca takip edileceğini belirtti.

Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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