New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, zayıf gelen istihdam verisine rağmen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artarak 34.777,76 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 4.231,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 13.752,24 puana yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine zayıf gelen istihdam verisine rağmen endeksler pozitif bir seyir izledi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyelere yükseldi.

Beklentilerin altında kalan istihdam verisi, piyasalarda parasal genişlemenin bir süre daha devam edeceği beklentilerini artırdı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı. Ülkede tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.

Piyasaları hayal kırıklığına uğratan işsizlik verisinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 seviyelerine kadar gerilerken, tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketin etkisiyle teknoloji hisseleri yükseliş gösterdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizli kapanışta ise yüzde 1,57 seviyelerinde gerçekleşti.

Nisan ayı istihdam raporunu değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, ekonominin doğru yönde ilerlediğini ancak toparlanma için gidilecek uzun bir yol olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise nisanda tarım dışı istihdamda yaşanan artışın ekonomide "devam eden ilerlemeyi" yansıttığını belirterek, gelecek yıl tam istihdama ulaşılacağına inandığını ifade etti.