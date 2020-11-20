New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde - Son Dakika

New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde

20.11.2020 11:51
New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde, System.String[]

Amerika'nın New York kentinde metroya binen yolcular, neredeyse her gün yaşanan saldırı olayları nedeniyle korku içinde yaşıyor.

Amerika'nın New York kentinde metroya binen yolcular, neredeyse her gün yaşanan saldırı olayları nedeniyle korku içinde yaşıyor.

ABD'nin en büyük şehirlerinden biri olan New York'ta metro dünyanın en çok kullanılan ve en çok istasyona sahip olan toplu taşıma sistemlerinden biri. New York halkı için ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran New York Metrosu, bugünlerde dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. Metroda neredeyse her gün yaşanan saldırı olayları nedeniyle yolcular korku içinde yaşıyor. Dün sabah 40 yaşındaki bir kadın, Union Meydanı'ndaki metro istasyonunda tren beklerken kimliği belirlenemeyen kişilerce raylara itildi. İki ray arasında sıkışmış bir şekilde New York Şehir İtfaiyesi gelene kadar bekleyen kadının saldırıyı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.

Şehirde buna benzer bir başka olay da, Çarşamba akşamı yine Manhattan Metrosu'nda yaşandı. Yerel saatle 18.50 sularında Bryant Park metro istasyonunda trenin gelmesini bekleyen 36 yaşında bir adam saldırıya uğradı. New York Polis Departmanından edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki saldırgan Justin Pena kendisine para vermediği gerekçesiyle adamı defalarca yumruklayarak raylara itti.

Broadway aktörü 33 yaşındaki Alex Weisman ise Salı günü Manhattan Metrosu'nun 103. Cadde istasyonunda akıl sağlığı yerinde olmayan birinin saldırısına uğradı. Saldırganın darbeleri sonucu ünlü aktörün elmacık kemiği kırılırken, göz retinasında yırtık oluştu. Olayın ardından yaptığı açıklamada Weisman, saldırganın kendisinden para istemediğini, birdenbire kendisini yumruklamaya başladığını söyleyerek, "Bu bir soygun değildi, saldırmış olmak için yapılan bir saldırıydı" dedi.

METRO İSTASYONLARINDA 24 SAAT BOYUNCA POLİSLER NÖBET TUTUYOR

New York Polis Departmanı, 2 yıl önce metro istasyonlarında suç olaylarının artması nedeniyle Queens, Brooklyn, Bronx ve Manhattan semtlerinin bazı bölgelerindeki metro istasyonlarında polisin 24 saat boyunca nöbet tutmak üzere görevlendirildiğini açıklamıştı.

(Akasya Yaşaroğlu/İHA)

New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde
New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde
New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York Metrosu'nda yolcular her gün korku içinde - Son Dakika


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