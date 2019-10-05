Son Dakika Haberleri: New York'ta 4 evsiz öldürüldü
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New York'ta 4 evsiz öldürüldü

7 dakika önce

ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta, evsiz 4 kişi sokakta uyurken öldürüldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

New York'ta 4 evsiz öldürüldü, System.String[]

ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta, evsiz 4 kişi sokakta uyurken öldürüldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın Chinatown Mahallesi'nde sokakta uyuyan evsiz 4 erkek "metal bir nesne" ile öldürüldü, 1 evsiz ise ağır yaralandı.

24 yaşındaki bir evsizin, cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD'de 550 bin kişi evsiz

Yaklaşık 550 bin kişinin evsiz olduğu ABD'de evsizlerin en fazla olduğu bölgenin ise finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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