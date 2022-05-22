New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi - Son Dakika
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New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi

22.05.2022 01:49
New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta ilk defa 'Türk Günü Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi.

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta ilk defa 'Türk Günü Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi.

New York'ta İletişim Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen 39. "Türk Günü Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen çocuk şenliğine ABD Maarif Vakfı Okulu, Atatürk Okulu, Atatürk'ün Mirası Cumhuriyet Okulu öğrencileri başta olmak üzere çevre eyaletlerden çocuklar ve aileleri katıldı.

New York Türkevi'ndeki etkinlikte çocuklara, TÜBİTAK tarafından çıkarılan Bilim Çocuk dergisi ve kitaplar hediye edildi.

Etkinlik çerçevesinde yiyecek içecek ikramının da yapıldığı çocuklara öğretmenler tarafından Türkçe hikayeler okundu.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katılımıyla destek verdiği etkinlikte yüzlerce çocuk sihirbaz gösterileriyle eğlendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenleyecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenleyecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türk Günü Çocuk Şenliği' düzenlendi - Son Dakika
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