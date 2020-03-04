New York'taki cinsiyet eşitliği toplantıları da Kovid-19'dan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'taki cinsiyet eşitliği toplantıları da Kovid-19'dan etkilendi - Son Dakika

New York'taki cinsiyet eşitliği toplantıları da Kovid-19'dan etkilendi

6 saat önce

NEW ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla her yıl düzenlenen "Kadının Statüsü Komisyonu" toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bu yıl, 2 hafta yerine sadece 1 gün sürecek.

New York'taki cinsiyet eşitliği toplantıları da Kovid-19'dan etkilendi, System.String[]

NEW ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla her yıl düzenlenen "Kadının Statüsü Komisyonu" toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bu yıl, 2 hafta yerine sadece 1 gün sürecek.

Kentte bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek ve 9-20 Mart tarihlerinde yapılması planlanan toplantılar, Kovid-19 salgını nedeniyle bir güne indirildi.

BM Kadının Statüsü Komisyonu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tavsiyesi üzerine, 9 Mart'ta bir gün sürecek bir toplantı yapılması kararı aldı. Cinsiyet eşitliği toplantıları kapsamında yapılması planlanan bütün yan etkinlikler de iptal edildi.

Dünyanın her yerinden bu toplantılara katılmak New York'a gelen 5 binden fazla kadın ise bu yıl BM'deki cinsiyet eşitliği toplantılarına katılamayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, tekrar düşüşe geçti! İşte son durum
Koronavirüs nedeniyle petrol fiyatı 31 ayın en düşük seviyesinde Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 05:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'taki cinsiyet eşitliği toplantıları da Kovid-19'dan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]