New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlama yemininde el bastığı Kur'an-ı Kerim'in, Osmanlı dönemi Suriyesinden el yazması bir nüsha olduğunu açıkladı.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, geçen hafta ???????üzerine yemin ederek göreve başladığı Kur'an'a dair açıklamalarda bulundu.

Eski City Hall metro istasyonunda düzenlenen yemin törenindeki Kur'an-ı Kerim'in, Arturo Schomburg'a ait 18. yüzyıldan kalma olduğuna dikkati çeken Mamdani, bunun, Osmanlı dönemi Suriyesinden kalma el yazması bir nüsha olduğunu kaydetti.

Mamdani, eserin siyah mürekkeple yazıldığını, metinde bazı bölümlerin ise kırmızı renkle vurgulandığını ifade etti.

New York'un yeni döneminin bir parçası olarak gösterdiği bu Kur'an'ın tüm New Yorklulara ait sayıldığını vurgulayan Mamdani, eserin New York Halk Kütüphanesi'nin (NYPL) ana binasında sergileneceğini ve bugün itibarıyla ziyarete açıldığını duyurdu.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

CBS News kanalının verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.

Mamdani, 1 Ocak'ta halka açık alanda binlerce New Yorklunun katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.