New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

02.01.2026 16:09
New York'ta belediye yönetiminde yeni dönem başladı. Kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının hemen ardından selefi Eric Adams döneminde alınan bazı tartışmalı kararları yürürlükten kaldırdı. İptal edilen düzenlemeler arasında İsrail'e destek amacıyla çıkarılan kararnameler de yer aldı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı bazı kararnameleri iptal etti.

GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ KARAR ALDI

The New York Times gazetesinin haberine göre, dün yemin ederek göreve başlayan Mamdani, kendisinden önceki dönemde alınan bazı kararlara karşı hızlı bir adım attı. Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Eric Adams'ın Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe koyduğu tüm kararnameleri geçersiz kıldı.

İSRAİL'E DESTEK KARARLARI DA İPTAL EDİLDİ

İptal edilen düzenlemeler arasında, Adams'ın İsrail'e destek vermek amacıyla yetkisini kullandığı kararnameler de yer aldı. Bunlardan biri, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan ve geçen ay imzalanan kararnameydi.

"ANTİSEMİTİZM" TANIMI GENİŞLETİLMİŞTİ

Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise, antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) kavramının kapsamını genişleterek, İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri de bu tanım içine dahil etmeyi öngörüyordu. Söz konusu düzenleme de Mamdani tarafından iptal edilen kararlar arasında yer aldı.

NEW YORK'UN EN GENÇ VE İLK MÜSLÜMAN BAŞKANI

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN ETTİ

Mamdani, dün binlerce New Yorklunun katıldığı halka açık törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak resmen göreve başladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, New York, İsrail, Güncel, Son Dakika

