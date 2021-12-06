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New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı - Son Dakika

New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı

06.12.2021 03:43
New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı

ABD'de Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak, kahve seven Türk ve Amerikan toplumlarını birbirine yakınlaştırmak amacıyla New York'un Times Meydanı'nda Türk kahvesi sunuldu.

ABD'de Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak, kahve seven Türk ve Amerikan toplumlarını birbirine yakınlaştırmak amacıyla New York'un Times Meydanı'nda Türk kahvesi sunuldu.

New York'un ünlü Times Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Amerika'da Türk kahvesini tanıtmayı hedefleyen Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından Amerikalılara Türk kahvesi ikramı yapılırken, ABD'nin başkenti Washington D.C'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, 5 Aralık'ı "Türk Kahvesi Günü" ilan etti.

Bowser, Dünya Türk Kahvesi Günü için yayınladığı resmi beyannamede dünyanın en eski kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin 500 yıllık geçmişi olduğuna değindi. Kahvenin Türk kültüründe sevgi, barış, misafirperverlik ve dostluğu simgelediğini vurgulayan Bowser, Washington DC bölgesinde yaşayan 20 bin Türk asıllı Amerikalının bugünü Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtmak için kutladığını belirtti.

İlk kez geçen yıl Washington DC'de 5 Aralık'ı Türk kahvesi günü ilan edilmesini sağladıklarını söyleyen Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Şalcıgil White ise "Bugün Türk Kahvesi ABD'de katma değer kazanırsa, tüketimi artar ve pazar payını artırırsa ülkemize ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşü olacak. Dolayısıyla vakıf olarak hem kültürümüzün markalaşması hem de Türk kahvemizin bu pazarda büyümesi için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

5 Aralık'ın Dünya Türk Kahvesi günü olarak kutlanması nedeniyle gurur duyduklarını söyleyen Şalcıgil White, "Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası ve dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi. Bunun hikayesi yeterince anlatılmadığı için günde 400 milyon adet kahve tüketen Amerikan toplumu Türk kahvesini bilmiyor ve bulamıyor. Bunu değiştirmemiz lazım" dedi.

Times Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçilisi Hasan Murat Mercan, Turkish Coffee Lady Vakfı'na Türk kahvesini tanıtmak için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek 5 Aralık'ın New York'ta kutlanması ve Washington DC'de belediye tarafından Dünya Türk Kahvesi Günü ilan edilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Mercan, "Türk kahvesi yabancıların çok sevdiği bir tat, kahve sonrası iyi fal bakan varsa, tadına doyum olmuyor" dedi.

Arzum Okka ve Turkish Coffee Lady Vakfı iş birliğiyle Türk kahvesinin tanıtımı hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli ise 7 Aralık'ta New York Türkevi'nde gösterilecek.

New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı
New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı
New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı
New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı

Times Meydanı, Türk Kahvesi, New York, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'un Times Meydanı'nda Türk Kahvesi Günü kahve ikramıyla kutlandı - Son Dakika
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