New York Yarı Maratonunda Kavurucu Sıcak Nedeniyle 1 Koşucu Öldü, 15'i Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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New York Yarı Maratonunda Kavurucu Sıcak Nedeniyle 1 Koşucu Öldü, 15'i Hastaneye Kaldırıldı

23.05.2022 10:31
New York Yarı Maratonunda Kavurucu Sıcak Nedeniyle 1 Koşucu Öldü, 15'i Hastaneye Kaldırıldı

NEW YORK, 22 Mayıs (Xinhua) -- Yerel medya haberlerine göre, ABD'nin New York kentinde Cumartesi günü düzenlenen Brooklyn Yarı Maratonu'na katılan koşuculardan biri bitiş çizgisini geçtikten sonra öldü, 15 koşucu ise kavurucu sıcak hava nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

NEW YORK, 22 Mayıs (Xinhua) -- Yerel medya haberlerine göre, ABD'nin New York kentinde Cumartesi günü düzenlenen Brooklyn Yarı Maratonu'na katılan koşuculardan biri bitiş çizgisini geçtikten sonra öldü, 15 koşucu ise kavurucu sıcak hava nedeniyle hastaneye kaldırıldı. New York İtfaiye Departmanı'na (FDNY) göre, bitiş çizgisini geçmesinin ardından kaldırıma yığılan 32 yaşındaki bir kadın koşucu Cumartesi sabahı kaldırıldığı yerel hastanede hayattını kaybetti. FDNY, 15 koşucunun daha yerel hastanelere kaldırıldığını ve bunların en az dördünün durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Koşucuların yarı maratonu bitirmeleri için yaklaşık 21.082 metrelik koşu parkurunu bitirmeleri gerekiyor. Organizatörler yarışa bu yıl 20.000'den fazla kişinin katıldığını tahmin ediyor. ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre hafta sonu New Jersey'in kuzeydoğu su, Connecticut'un güneyi ve New York'un güneydoğusunda bazı bölgelerde kavurucu sıcaklar ve yüksek nem yaşandı. New York Belediye Başkanlığı Pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün dünden daha sıcak olabilir. New York Kenti; dışarıda geçireceğin zamanı sınırla, bol su iç ve komşularını kontrol et" denildi. New York'ta kaydedilen en yüksek sıcaklık hem Cumartesi hem de Pazar günü 30 santigrat derecenin üzerine çıktı. Sıcaklıkların Pazar akşamı azalması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Cumartesi, New York, Medya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Yarı Maratonunda Kavurucu Sıcak Nedeniyle 1 Koşucu Öldü, 15'i Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Yarı Maratonunda Kavurucu Sıcak Nedeniyle 1 Koşucu Öldü, 15'i Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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