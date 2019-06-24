Son Dakika Haberleri: Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor
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Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile yolların ayrılacağı açıklandı.

Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile yolların ayrılacağı açıklandı.
Newcastle United Kulübü, 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.
İngiltere'de Liverpool, Chelsea, İtalya'da Inter, Napoli, İspanya'da Real Madrid gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.
Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Rafael Benitez, Newcastle United FC, Spor
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