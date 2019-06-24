Newcastle United'da Benitez dönemi sona eriyor
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile yolların ayrılacağı açıklandı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Premier Lig ekibi Newcastle United'da İspanyol teknik direktör Rafael Benitez
ile yolların ayrılacağı açıklandı.
Newcastle United Kulübü, 59 yaşındaki Benitez'in 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.
İngiltere'de Liverpool
, Chelsea
, İtalya
'da Inter, Napoli
, İspanya
'da Real Madrid
gibi takımları çalıştıran Benitez, 2016'da Newcastle United'ın başına geçti.
Geçen sezon Benitez yönetiminde 45 puan toplayan Newcastle United, ligi 13. sırada tamamladı.
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