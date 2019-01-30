Neymar 10 Hafta Yok
1 saat önce
Kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paris
Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar
'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Paris Saint-Germain'in Fransa
Kupası'nda RC Strasbourg ile sahasında oynadığı karşılaşmada Brezilyalı futbolcu Neymar bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten yıldız futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Neymar'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain ile bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi ve 20 gol, 8 asistle mücadele etti. Yıldız futbolcu sakatlığından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Manchester United
karşılaşmalarını kaçıracak
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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