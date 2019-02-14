Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı. Kandilli
beldesindeki dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tek listeyle gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Yusuf Egeli, yönetim kurulu üyeliklerine Erol Turgut, Ayhan Yıldırım, Ergin Özmen ve Ahmet Özcan
seçildi.
Dernek başkanı Egeli, yeni bir yönetimle yola devam ettiklerini belirterek, derneğin sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye devam edeceğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: AA
Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı
Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu