Son Dakika Haberleri: Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu

Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.

Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.

Kandilli beldesindeki dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Yusuf Egeli, yönetim kurulu üyeliklerine Erol Turgut, Ayhan Yıldırım, Ergin Özmen ve Ahmet Özcan seçildi.

Dernek başkanı Egeli, yeni bir yönetimle yola devam ettiklerini belirterek, derneğin sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye devam edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: AA

Kandilli, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı

Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 15:00:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neyranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]