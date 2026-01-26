Nezih Allıoğlu GGİYD Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Ekonomi

Nezih Allıoğlu GGİYD Başkanlığına Yeniden Seçildi

26.01.2026 11:37
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin genel kurulunda Nezih Allıoğlu oy birliğiyle başkan seçildi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) başkanlığına, genel kurulda oyların tamamını alan Nezih Allıoğlu yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurula, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile dernek üyeleri ve bazı derneklerin başkanları katıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada mevcut başkan Allıoğlu oy birliğiyle yeniden başkan seçilirken yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allıoğlu, "Bizler, genç girişimcinin yalnız olmadığını hissettiren bir yapıyız. Geride bıraktığımız dönemde yaptıklarımız, bunun en somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, kadın üye sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, kadın girişimcilerin daha görünür ve daha güçlü olmasının Türkiye'nin kalkınması için hayati önemde olduğunu bildirdi.

"Finansmana erişimini kolaylaştıracak modeller üzerinde çalışacağız"

Şubeler aracılığıyla Anadolu'nun girişimci ruhunu daha görünür ve etkili kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği yalnızca birkaç merkezde değil, her şehrin, her ilçenin ve her gencin taşıdığı potansiyelde saklıdır. Ankara, her geçen gün Türkiye'nin teknolojik üssü olma yolunda daha emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yatırımlar, şehrimize yalnızca ekonomik hareketlilik kazandırmakla kalmayacak, Ankara'yı küresel dünyaya daha güçlü bir şekilde entegre edecektir. Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalışacağız. Eğitim ve mentorluk programlarımızı genişleteceğiz. Uluslararası açılımı güçlendirecek, daha çok temas, daha çok işbirliği sağlayacağız."

ATO Başkanı Baran da GGYD'nin girişimcilerin sıkıntılarıyla ilgilenerek, onların önünü açmak için elinden geleni yaptığına dikkati çekerek, "Eksikliklerimiz olsa da dünyanın hiçbir yerinde bu kadar girişimci ruhu olan başka bir ülke yoktur. Ankara'mız savunma sanayisi, mobilya, sağlık turizmi şehri oldu. Ankara'mız için de elimizden geleni yapıyoruz. Ankara'mızı hak ettiği yere taşımak için gayretimiz hep olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

