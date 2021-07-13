Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir?

Nezle, grip ile birlikte en yaygın görülen kış hastalıklarının başında gelmektedir. Gribi oranla belirtileri ve etkileri çok daha kısa süreli olup, hastalık genelde ayakta atlatılır. Sadece sonbahar ve kış aylarında değil mevsim geçişlerinde de sıklıkla nezle olunabilir. Üst solunum yollarının tıkanması başta olmak üzere birçok farklı nedeni olabilir. Alerjik nedenlere bağlı nezle çeşitleri de mevcuttur. Eğer dikkat edilmezse, bu rahatsızlık kısa sürede gribe dönüşebilir.

Nezleye Ne İyi Gelir? Evde Nezleyi Doğal ve Bitkisel Çözümlerle En Hızlı Gideren Öneriler

Diyetisyen Ece Günay Akkuş, nezle, grip ve soğuk algınlığına iyi gelen besinlerle ilgili bilgiler verdi.

Mürver: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribe, öksürüğe ve nezleye faydalıdır. Soğuk algınlığını giderip, göğsü yumuşatır. Nane ile birlikte demlenerek tüketilmesi önerilir.

Zencefil-limon: Limon ile birlikte tüketildiğinde soğuk algınlığına, yağlı bir yemek sonrası ise sindirime yardımcı olur. Boğazınızda veya vücudunuzda kırıklık, halsizlik, ağrı hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve bal ile hazırlayacağınız karışım iyi gelecektir.

Karabiber meyvesi: Yemeklere lezzet vermesinin dışında, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Toz haline getirilmiş karabiber meyvesi ile hazırlanan çay gargara şeklinde uygulandığında boğaz enfeksiyonlarına ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

Kuşburnu: C vitamini zengini kuşburnu vücuda direnç verir. Tam kurutulmuş meyveleri parçalayıp 10 dakika kaynatarak hazırlanacak çay hemen tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılır.

Ihlamur: Ihlamur çiçeklerinin iltihap giderici ve ağrı giderici özelliği bulunmaktadır. Soğuk algınlığı şikayetlerinin ve boğazdaki tahrişin azalmasına, tedavinin hızlanmasına yardımcı olur.

Sarımsak: Kanın antioksidan kapasitesini arttırır, bağışıklık sistemini destekler.

Kakule: Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, ateş gibi şikayetlerin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. Demleme usulü, çeşitli baharatlarla karıştırılarak içilmesi önerilir.

Ekinezya: Nezle ve soğuk algınlığından korunma ve tedaviye yardımcıdır.

Grip ve Nezleyi Birlikte En Hızlı Ne Giderir?

Nezleyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Gribi geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Nezle Nasıl Geçer?

İstirahat: Nezle olan kişiler işlerinden izin alarak en az bir gün dinlenmelidir. Bağışıklık sisteminin yeniden güçlenmesi için bol bol dinlenmekte fayda var.

Bol bol su alınmalı: Nezlede kişiler farkında olmasa da sıvı kaybına uğrar. Bunun önüne geçmek için bol bol su tüketilmelidir. Günde en az 3- 4 litre su tüketen kişiler nezleyi çok çabuk atlatır ve gribe dönüşmesine engel olur.

Nezle ve Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Nezleyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Burun akıntısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Nezle Nedenleri

1- Virüs: Tespit edilmiş yüzden fazla virüs, nezleye sebep olabilmektedir. Hastalık başlangıcı bulunan kişilerle aynı havayı solumak ve tokalaşmak dahi bulaşıcı bir hastalık olan nezlenin yayılmasına neden olmaktadır.

2- Mevsime uygun giyinmemek: Çok ince kumaşlarla üretilmiş giysileri soğuk ve serin havalarda giymek nezleye davetiye çıkarmak demektir. Bunun dışında soğuk zeminlere yalın ayak basmak ve yağışlı havalarda bere ya da şemsiye kullanmamak da ana nedenler arasında gösteriliyor.

3- Hijyen kurallarına dikkat etmemek: Başkasının kullandığı eşyaları kullanmak ya da kıyafetleri giymek nezle gibi son derece bulaşıcı bir hastalığın kişilere bulaşmasına neden olur. Eller sık sık yıkanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Nezle ve Öksürük Nasıl Geçer?

Nezleyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Öksürüğü geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Nezle Çeşitleri

1- Kısa süreli nezle: Süresi 2 gün ile bir hafta arasında değişen nezle türüne verilen genel isimdir. Her yaşta cinsiyet fark etmeksizin görülebilir. Hastalığın başlangıcında kişiler "hafif kırgınlık" ve yorgunluk hissedebilir.

2- Alerjik nezle: Başta saman nezlesi olmak birçok farklı nezle türü alerjik nezle ismiyle tanımlanıyor. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde görülme riski de mevcuttur. Çocuklarda görülme oranı yetişkinlere oranla dört - beş kat daha fazladır. Koku kaybı en belirgin belirtileri arasında yer alıyor.

3- Kronik nezle: Sürekli olarak tekrarlayan nezle türüdür. Etkilerini tamamen ortadan kaldırmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Tekrarlayan kronik nezleler gribe dönüşüyor ve kişinin günlük hayatını olumsuz olarak etkiliyorsa ilaç takviyesi alınabilir.

Nezle Belirtileri

1- Güçten düşme: Özellikle sabah uykudan kalkıldığında kişiler kendilerini son derece güçsüz hissedebilir. Hapşırık ve öksürük emareleri görülebilir. Bağışıklık sisteminin giderek zayıflamasının önüne geçilmezse bu hastalık önce gribe sonra bronşite dönüşebilir. Bu nedenle zamanında önlem alınmasında büyük fayda bulunmaktadır.

2- Burunda kızarıklık: Sürekli hapşırma sonucu burnun tepe noktasında kızarıklıklar meydana gelebilir. Yumuşak bir yapıya sahip olan özel üretilmiş peçetelerin kullanılması çok daha sağlıklı olacaktır.

3- Ateş: Gribe oranla fazla ateş olmasa da özellikle çocuklarda ateş yükselebilir. Ateş düşürmeye yönelik önlemlerden biri değerlendirilmelidir. Bir bez ıslatılarak alına koyulabilir.

4- Gözlerde sulanma: Gribe çevirmeye müsait nezlede belirtiler çok daha yoğun hissedilir. Gözlerde sulanma ve yanma hissinin yanı sıra kulaklarda dolgunluk ve baş ağrısı da bu belirtiler arasında sıralanabilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.