Üye Girişi
Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir? - Son Dakika

Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir?

13.07.2021 17:41
Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir?, System.String[]

Nezle, grip ile birlikte en yaygın görülen kış hastalıklarının başında gelmektedir.

Nezle, grip ile birlikte en yaygın görülen kış hastalıklarının başında gelmektedir. Gribi oranla belirtileri ve etkileri çok daha kısa süreli olup, hastalık genelde ayakta atlatılır. Sadece sonbahar ve kış aylarında değil mevsim geçişlerinde de sıklıkla nezle olunabilir. Üst solunum yollarının tıkanması başta olmak üzere birçok farklı nedeni olabilir. Alerjik nedenlere bağlı nezle çeşitleri de mevcuttur. Eğer dikkat edilmezse, bu rahatsızlık kısa sürede gribe dönüşebilir.

Nezleye Ne İyi Gelir? Evde Nezleyi Doğal ve Bitkisel Çözümlerle En Hızlı Gideren Öneriler

Diyetisyen Ece Günay Akkuş, nezle, grip ve soğuk algınlığına iyi gelen besinlerle ilgili bilgiler verdi.

Mürver: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribe, öksürüğe ve nezleye faydalıdır. Soğuk algınlığını giderip, göğsü yumuşatır. Nane ile birlikte demlenerek tüketilmesi önerilir.

Zencefil-limon: Limon ile birlikte tüketildiğinde soğuk algınlığına, yağlı bir yemek sonrası ise sindirime yardımcı olur. Boğazınızda veya vücudunuzda kırıklık, halsizlik, ağrı hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve bal ile hazırlayacağınız karışım iyi gelecektir.

Karabiber meyvesi: Yemeklere lezzet vermesinin dışında, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Toz haline getirilmiş karabiber meyvesi ile hazırlanan çay gargara şeklinde uygulandığında boğaz enfeksiyonlarına ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

Kuşburnu: C vitamini zengini kuşburnu vücuda direnç verir. Tam kurutulmuş meyveleri parçalayıp 10 dakika kaynatarak hazırlanacak çay hemen tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılır.

Ihlamur: Ihlamur çiçeklerinin iltihap giderici ve ağrı giderici özelliği bulunmaktadır. Soğuk algınlığı şikayetlerinin ve boğazdaki tahrişin azalmasına, tedavinin hızlanmasına yardımcı olur.

Sarımsak: Kanın antioksidan kapasitesini arttırır, bağışıklık sistemini destekler.

Kakule: Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, ateş gibi şikayetlerin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. Demleme usulü, çeşitli baharatlarla karıştırılarak içilmesi önerilir.

Ekinezya: Nezle ve soğuk algınlığından korunma ve tedaviye yardımcıdır.

Grip ve Nezleyi Birlikte En Hızlı Ne Giderir?

Nezleyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Gribi geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Nezle Nasıl Geçer?

İstirahat: Nezle olan kişiler işlerinden izin alarak en az bir gün dinlenmelidir. Bağışıklık sisteminin yeniden güçlenmesi için bol bol dinlenmekte fayda var.

Bol bol su alınmalı: Nezlede kişiler farkında olmasa da sıvı kaybına uğrar. Bunun önüne geçmek için bol bol su tüketilmelidir. Günde en az 3- 4 litre su tüketen kişiler nezleyi çok çabuk atlatır ve gribe dönüşmesine engel olur.

Nezle ve Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Nezleyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Burun akıntısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Nezle Nedenleri

1- Virüs: Tespit edilmiş yüzden fazla virüs, nezleye sebep olabilmektedir. Hastalık başlangıcı bulunan kişilerle aynı havayı solumak ve tokalaşmak dahi bulaşıcı bir hastalık olan nezlenin yayılmasına neden olmaktadır.

2- Mevsime uygun giyinmemek: Çok ince kumaşlarla üretilmiş giysileri soğuk ve serin havalarda giymek nezleye davetiye çıkarmak demektir. Bunun dışında soğuk zeminlere yalın ayak basmak ve yağışlı havalarda bere ya da şemsiye kullanmamak da ana nedenler arasında gösteriliyor.

3- Hijyen kurallarına dikkat etmemek: Başkasının kullandığı eşyaları kullanmak ya da kıyafetleri giymek nezle gibi son derece bulaşıcı bir hastalığın kişilere bulaşmasına neden olur. Eller sık sık yıkanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Nezle ve Öksürük Nasıl Geçer?

Nezleyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Öksürüğü geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Nezle Çeşitleri

1- Kısa süreli nezle: Süresi 2 gün ile bir hafta arasında değişen nezle türüne verilen genel isimdir. Her yaşta cinsiyet fark etmeksizin görülebilir. Hastalığın başlangıcında kişiler "hafif kırgınlık" ve yorgunluk hissedebilir.

2- Alerjik nezle: Başta saman nezlesi olmak birçok farklı nezle türü alerjik nezle ismiyle tanımlanıyor. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde görülme riski de mevcuttur. Çocuklarda görülme oranı yetişkinlere oranla dört - beş kat daha fazladır. Koku kaybı en belirgin belirtileri arasında yer alıyor.

3- Kronik nezle: Sürekli olarak tekrarlayan nezle türüdür. Etkilerini tamamen ortadan kaldırmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmeli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Tekrarlayan kronik nezleler gribe dönüşüyor ve kişinin günlük hayatını olumsuz olarak etkiliyorsa ilaç takviyesi alınabilir.

Nezle Belirtileri

1- Güçten düşme: Özellikle sabah uykudan kalkıldığında kişiler kendilerini son derece güçsüz hissedebilir. Hapşırık ve öksürük emareleri görülebilir. Bağışıklık sisteminin giderek zayıflamasının önüne geçilmezse bu hastalık önce gribe sonra bronşite dönüşebilir. Bu nedenle zamanında önlem alınmasında büyük fayda bulunmaktadır.

2- Burunda kızarıklık: Sürekli hapşırma sonucu burnun tepe noktasında kızarıklıklar meydana gelebilir. Yumuşak bir yapıya sahip olan özel üretilmiş peçetelerin kullanılması çok daha sağlıklı olacaktır.

3- Ateş: Gribe oranla fazla ateş olmasa da özellikle çocuklarda ateş yükselebilir. Ateş düşürmeye yönelik önlemlerden biri değerlendirilmelidir. Bir bez ıslatılarak alına koyulabilir.

4- Gözlerde sulanma: Gribe çevirmeye müsait nezlede belirtiler çok daha yoğun hissedilir. Gözlerde sulanma ve yanma hissinin yanı sıra kulaklarda dolgunluk ve baş ağrısı da bu belirtiler arasında sıralanabilir.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir?

Yemek Tarifi, Diyetisyen, Sonbahar, Grip, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor 20:01 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi 19:43 Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü 19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü
Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi Şahan Gökbakar'a 17:48 Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra 17:23 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek 16:35 Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı         
19:32
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar         
19:06
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek         
18:58
Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı         
18:08
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin         
17:05
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 20:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nezleye ne iyi gelir ve nasıl geçer? Nezle neden olur? Evde nezleyi doğal ve bitkisel çözümlerle en hızlı ne giderir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement