Nick Ut: "Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nick Ut: 'Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz' - Son Dakika Magazin

Nick Ut: "Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz"

7 saat önce

Kendisine Pulitzer ödülü kazandıran fotoğraf ile gelişen ve değişen fotoğraf sanatına bakışını değerlendiren Ut, unutulmaz fotoğraf karesini 47 yıl önce çektiğini belirterek, "Bomba atılan yerdeki görüntüyü hatırlıyorum.

Nick Ut:

Kendisine Pulitzer ödülü kazandıran fotoğraf ile gelişen ve değişen fotoğraf sanatına bakışını değerlendiren Ut, unutulmaz fotoğraf karesini 47 yıl önce çektiğini belirterek, "Bomba atılan yerdeki görüntüyü hatırlıyorum. Patlamadan sonra birçok çocuk ölü olarak çıkarılmıştı, aileleriyle beraber. Sonra o kızı koşarken gördüm. Üzerinde kıyafetleri yoktu ve koşuyordu. Vücudunun yanmış olduğunu gördüm. Bir fotoğrafını çekip kameramı kaldırdıktan sonra onu hastaneye götürüp hayatını kurtardım. Götürmeseydim ölürdü." diye konuştu.


Nick Ut, Vietnam Savaşı'nın simgesi haline gelen fotoğraf karesindeki Kim Phuc Phan Pi ile sürekli konuştuklarını dile getirerek, İstanbul ziyareti öncesinde de Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Phan Pi ile görüştüklerine işaret etti.


Vietnam savaşı sırasında çok fotoğraf çektiğine dikkati çeken deneyimli fotoğraf sanatçısı, şunları kaydetti: "Ama en iyisi oydu. Hayatımın en iyi fotoğrafı da oydu. O fotoğrafa bakan herkes adımı biliyor ve o kızı da tanıyorlar. İnsanlar beni görüp ismimi söylüyor. Beni nereden tanıdıklarını soruyorum ve fotoğraftan tanıdıklarını söylüyorlar. İstanbul'a geldiğim zamanlarda da aynı durum oluyor."


"Fotoğrafçılık çok değişti"


Ut, 51 yıldır fotoğraf sanatıyla yaşamını geçirdiğinin altını çizerek, "(Napalm Kızı fotoğrafı) Hayatımı değiştirmedi. 51 yıldır aynı işte çalışıyorum. Yarım asır oldu. Çalıştığım şirket bana 'Emekli ol.' dedi ama ben istemedim çünkü her yere gidip fotoğraf çekmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.


Fotoğraf konusundaki teknolojik gelişmelere değinen 68 yaşındaki fotoğraf sanatçısı, "Iphone telefonlarla fotoğrafçılık çok değişti. Artık herkes fotoğraf çekebiliyor. Bir yaşındaki çocuklar bile nasıl fotoğraf çekileceğini biliyor. Önceden hatırlıyorum, insanlar fotoğraf makinesi olsa bile nasıl çekeceğini bilmiyordu. Şu anda çok hızlı bir şekilde bir savaş alanında fotoğraf çekip onu hemen dünyayla paylaşabilirim. Bu anlamda fotoğrafçılık çok değişti." değerlendirmesinde bulundu.


Nick Ut, fotoğraf çekimi konusunda 50 yıl öncesine göre bugünün koşullarının çok daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Fotoğraf çekmek çok kolaylaştı. Bir babaanneye de verseniz kolaylıkla fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmeden önce hikayesini düşünmek gerekiyor. En önemlisi bu. Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz. Ben işe gittiğim zaman yerel haberlerden hikayelere bakar ondan sonra kendi işimi belirlerdim. İnsanların fotoğrafını çekerken bazıları izin vermiyordu. Onlara basın kartımı gösteriyordum. Sonra izin veriyorlardı. Aslında insanlar önceleri fotoğrafının çekilmesine izin veriyordu ama bugün insanlar çok kızıyor."


"İstanbul'da çekilen her fotoğraf çok güzel"


Emekli olduğunu ve "Cehennemden Hollywood'a" isimli kitabının hazırlıklarıyla ilgilendiğini dile getiren sanatçı, mültecileri ve onların yaşamlarını fotoğraflamak istediğini vurguladı.


Başarılı fotoğrafçı, Vietnam'da çektiği fotoğrafların ardından bir dönem Hollywood'da çalıştığını sözlerine ekleyerek, "Hollywood'u seviyorum. Vietnam'dan sonra çalıştığım şirket beni Kaliforniya eyaletindeki Hollywood'a gönderdi. Birçok özel görevde çalıştım. O.J Simpson ve Micheal Jackson gibi isimlerle, çok önemli haberlerde çalıştım." dedi.


Türk fotoğrafçılarını da yakından takip ettiğini aktaran Nick Ut, Burhan Özbilici ile Coşkun Aral'ın çok iyi fotoğrafçılar olduğunu söyledi.


Ut, ikinci kez geldiği İstanbul'a ilk olarak 2009'da arkadaşıyla geldiğine vurgu yaparak, "İstanbul'a gelmeyi çok istiyordum. 51 yıldır fotoğraf çekiyorum. Tabii ki her ülke farklı ama İstanbul başka. İstanbul'da çekilen her fotoğraf çok güzel." ifadelerine yer verdi.

İstanbul, Vietnam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu
İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu

Son Dakika Haberleri
23:00 Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin
20:42 MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu - Son Dakika Magazin
20:27 Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı - Son Dakika Magazin
20:18 6 aydır kayıp olan, 15 yaşında hamile kalan Özgenur kurtarıldı - Son Dakika Magazin
18:42 Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nick Ut: "Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]