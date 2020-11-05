Niğde Anadolu FK: 2-2 (9-10) - Son Dakika

Niğde Anadolu FK: 2-2 (9-10)

05.11.2020 16:17
Niğde Anadolu FK: 2-2 (9-10), System.String[]

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Hakan Erkan (xx), Şükrü Mert (xx)BODRUMSPOR: Gökdeniz (xx) - Erkan (x), Kaan Mert (x) (Dk. 46 Kayahan xx), Erman (x) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Orhan (x), Emre (xx) (Dk. 84 Emrecan Yıldızhan xx), Ozan (xxx), Muhammet (xx), Hüseyin (x) (Dk.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Hakan Erkan (xx), Şükrü Mert (xx)

BODRUMSPOR: Gökdeniz (xx) - Erkan (x), Kaan Mert (x) (Dk. 46 Kayahan xx), Erman (x) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Orhan (x), Emre (xx) (Dk. 84 Emrecan Yıldızhan xx), Ozan (xxx), Muhammet (xx), Hüseyin (x) (Dk. 70 Emirhan xx), Celal (xxx), Emre Can Coşkun (xx) (Dk. 84 Batuhan xx)NİĞDE ANADOLU FK: Enes (xx) - Onur Taha (x) (Dk. 58 Fatih xxx), Şahan (xxx), Aykut (xx), Tolgahan (xx), Berkay (xx), Berkin (x) (Dk. 63 Metehan xx), Mustafa (xx), Yücel (xx), Atalay (xxx) (Dk. 89 Tuğrul xx), Altar Han (x) (Dk. 58 Barışcan xx)GOLLER: Dk. 61 Ozan, Dk. 101 Celal (Bodrumspor)- Dk. 39 Atalay, Dk. 113 Fatih (Niğde Anadolu) -SARI KARTLAR: Emirhan (Bodrumspor), Atalay, Berkay (Niğde Anadolu)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu mücadelesinde Bodrumspor evinde karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 biten maçta seri penaltı atışlarıyla 10-9 yenilerek kupadan elendi.

17'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında sağdan gelen ortada ceza sahasındaki Onur Taha'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.39'uncu dakikada Niğde Anadolu FK öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topla buluşan Atalay kaleci ile karşıya kalıp düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1. İlk yarı Niğde Anadolu FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.61'inci dakikada Bodrumspor skora denge getirdi. Sağ çaprazdan Kayahan'ın sert şutunda kaleci Enes'in elinden kaçırdığı topu Ozan ağlara yolladı: 1-1.75'inci dakikada Niğde temsilcisinde Atalay ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Normal süresi 1-1 biten müsabakada uzatma dakikaları oynandı.101'inci dakikada Bodrumspor'un sağdan kazandığı kornerde iyi yükselen Celal, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.113'üncü dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Fatih, skora denge getirdi: 2-2.Uzatmalar sonunda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Bodrumspor'da Kayahan, Emirhan, Celal, Oğuzhan, Emrecan Yıldızhan, Batuhan ve Ozan penaltı atışlarını gole çevirirken, Erkan ve Orhan penaltıları kaçırdı. Niğde Anadolu FK'da Metehan, Mustafa, Yücel, Berkay, Barışcan, Aykut, Tuğrul Cem ve Şahan penaltılarda başarılı olurken, Fatih atışı gole çeviremedi.


- Bodrum

Kayahan Açar, Bora Füzesi, Bodrum, Niğde, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Niğde Anadolu FK: 2-2 (9-10) - Son Dakika Spor


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