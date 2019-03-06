Son Dakika Haberleri: Niğde Anadolu Fk-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Niğde Anadolu Fk-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

43 dakika önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Barış Çardaklı, (xxx), Salim Şanlıer(xxx),NİĞDE ANADOLU FK: Ali (xxx) - Seydi (xxx), Yusuf (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 72 İsmail (xx), Emirhan (xxx), Süleyman (xxx) (Dk. 83 Arda (xx), Egehan (xxx), Onur (xxx), Musa (xxx) (Dk.

Niğde Anadolu Fk-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1, System.String[]


STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Barış Çardaklı, (xxx), Salim Şanlıer(xxx),

NİĞDE ANADOLU FK: Ali (xxx) - Seydi (xxx), Yusuf (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 72 İsmail (xx), Emirhan (xxx), Süleyman (xxx) (Dk. 83 Arda (xx), Egehan (xxx), Onur (xxx), Musa (xxx) (Dk. 75 Olcay (xx), Selçuk (xxx), Berkay (xxx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx) - Ömer (xx) (Dk. 79 Muhammet (x), Oğuz (xx), Volkan (xx),Yiğitcan (xx), Hasan (xx), Nezir (xx) (Dk. 66 Ercan (x), Mehmet (xx), Furkan (xx), Bünyamin (xx) (Dk.86 Yusuf (x), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 3 Yusuf, Dk. 62 Süleyman (Niğde Anadolu FK) - Dk. 40 Gökhan (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 25'inci haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i  konuk etti. Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Yusuf ve 622nci dakikada Süleyman atarken, Amed Sportif Faaliyetler'in tek golü 40'ıncı dakikada Gökhan'dan geldi. 

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

Çardaklı, Niğde, Spor
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