Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Sağlıklı Şehir Projesi sunumuna katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Sağlıklı Şehir Projesi sunumuna katıldı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Sağlıklı Şehir Projesi sunumuna katıldı

6 saat önce

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Sağlıklı Şehir Projesi kapsamında kurum vatandaşlar sağlık sunumları ile bilgilendirilmeye devam ediliyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Sağlıklı Şehir Projesi sunumuna katıldı, System.String[]

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Sağlıklı Şehir Projesi kapsamında kurum vatandaşlar sağlık sunumları ile bilgilendirilmeye devam ediliyor.


Şehir genelinde başlatılarak sokak yürüyüşleri, bisiklet turları gibi etkinlikler düzenlenerek insanların dikkatini sağlıklı yaşamaya çekmek adına başlatılan Sağlıklı Şehir Projesi kapsamında Niğdeli vatandaşlar sağlık okur yazarlığı konusunda bilinçlendirmeye devam ediliyor.


Yediden yetmişe sağlıklı bir gelecek oluşturmak adına projenin ilk adımlarını atan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Sağlıklı Şehir Niğde için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında seminerler, sağlık taramaları gibi etkinliklerin yanı sıra kurum ve kuruluşlarda seminer ve sunumlar gerçekleştirilerek toplumun her kesimi sağlık konusunda bilinçlendiriliyor.


Niğde Belediye Personelinin katılımları ile Niğde Belediye Meclis Salonunda Sağlıklı Şehir Projesi kapsamında düzenlenen sağlık seminerine katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ile imzaladığımız Sağlıklı Şehir Projesi protokolü kapsamında gerçekleştirmeye devam ettiğimiz sağlık programlarımız kapsamında kurumlarımızda da sağlık seminerleri ve sunumlarını İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Proje kapsamında daha önce de insanlarımızı spora teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenleyerek halkımızın katılmasını sağladık. Tüm insanlarımıza sağlık okur yazarlığı konularını ulaştırmayı hedefliyoruz. şehrimizde yaşayan herkesin daha sağlıklı bir hale gelmesi için neler yapabilirizin gayreti içerisinde önümüzdeki günlerde de projelerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Maalesef ki sağlığımızı kaybetmeden değerini anlamıyoruz. Türkiye'de örnek olsun istediğimiz projemiz kapsamında personellerimizden başlayarak il genelinde gerçekleştireceğimiz seminer ve eğitimlerle hemşehrilerimizi sağlık konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Hastanelerimizin acil bölümüne çok sayıda başvurular var. Acillik hiçbir durumu yok ama vatandaşımız acile muayene olmaya gidiyor bu nedenle yoğunluklar oluşuyor. Ülke ve Niğde olarak sağlıkta çok iyi bir noktadayız. Örnek verecek olursak, İngiltere gibi bir ülkede acile giden bir vatandaş en az dört saat bekledikten sonra muayene olabiliyor. Diğer yandan Üniversite içerisinde açılan Aile Sağlık Merkezi ve diğer yerlerdeki sağlık merkezlerimizi vatandaşlarımız tercih ederlerse acil hastalarımıza yapılacak müdahalelerin önüne geçmemiş olurlar. Bizler de sağlık okur yazarlığı konusunda hemşehrilerimizi bilinçlendirme adına üzerimize düşen çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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