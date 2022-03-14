Niğde'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika

Niğde Ömer hHalisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, pandemide en çok risk altında bulunanların sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Bugünü sağlık çalışanlarına teşekkür günü vesilesi olarak gördüklerini belirten Şimşek, "Hepinize teşekkür ediyorum. Bizlere düşen görev de sizlerin sorunlarını çözme konusunda canla başla çalışmak. Doktora şiddet konusunda ilerleyen günlerde güzel gelişmeler olacak. Ekonomik beklentilerinizi biliyoruz, farkındayız. Bu konuda da müsterih olun, devletimiz en güzelini, en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise sağlıkta şiddet ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sağlık çalışanlarının kutsal bir vazife yaptığını anlatarak, bugünün bayram gibi geçmesini diledi.

Konuşmalarından ardından müzik dinletisi sunuldu ve pasta kesildi.

Programa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.