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Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Çelen sunma programından sonra etkinlik İl Kültür Merkezi'nde devam etti.


Burada konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, dünya üzerinde insanlığın gelişimine katkı sağlamış pek çok meslek arasında öğretmenliğin ayrı yeri olduğunu vurguladı.

Şimşek, "İnşallah güneş misali, ışığını ve ısısını ne kadar cömertçe harcarsa harcasın verimliliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek olan cefakar ve fedakar öğretmenlerimiz sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yetişecek bilgili ve bilinçli nesiller ile ülkemiz daha da gelişip kalkınacak, muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır." dedi.

Halk oyunu ekibinin gösterisiyle devam eden programda, mesleğe yeni adım atan öğretmenler yemin etti, emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Daha sonra öğretmenlerden oluşan koro türkü seslendirdi, oratoryo ile etkinlik sona erdi.


Etkinliğe AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Halil İbrahim Yaşar, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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