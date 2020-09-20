Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssü Bor ilçesi ile hissedildiği yakın çevresinde endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Niğde'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. sarsıntı ile ibirlikte özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelerde göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.