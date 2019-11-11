Son Dakika Haberleri: Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son Dakika Güncel Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

6 saat önce

Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturulduNiğde'de 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Niğde'de 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde- Adana yolu Hıdırlık mevkiinde 11 Kasım saat 11.11'de 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında ağaç dikme etkinliği yapıldı. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Yılmaz Şimşek, 11 Kasım kentimiz ve ülkemiz için rekor günüdür. Kentimizde 50 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Geleceğe nefes oluyoruz. Amacımız geleceğe bir nefes olmak, bizden sonraki nesillere çocuklarımıza, torunlarımıza daha yeşil bir ülke bırakmak. Çocuklarımız ağaç ve ormanla birlikte büyütmek ve ağaç sevgisiyle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek. Bu kampanyada tüm ülkemizde olduğu gibi kentimizde de büyük bir ilgi ve duyarlılık oluştu. Sahiplenilen ağaç sayısı 50 bin hedeflenirken, 60 bini geçti. Bu heyecan bu yılla kalmamalı, bundan sonraki yıllarda da aynı heyecan aynı coşku devam etmelidir dedi.

Konuşmanın ardından 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde'de 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Şerif Yılmaz 2, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:33 Kaynak: DHA
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