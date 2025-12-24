Niğde\'de Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Niğde'de boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayardı Bağları Titreyen Çayırı Mevkii'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE