Niğde'de çiftçilerden ihale tepkisi - Son Dakika

Niğde'de çiftçilerden ihale tepkisi

- Niğde'de çiftçilerden ihale tepkisi Çiftçiler hazine arazilerinin kira ihalesine büyük şirketlerin girmesini istemiyor Niğde'de hazine arazilerine ekim yapan çiftçiler, kiralama ihalesine büyük şirketlerin girmesine tepki gösterdi.

- Niğde'de çiftçilerden ihale tepkisi

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Çiftçiler hazine arazilerinin kira ihalesine büyük şirketlerin girmesini istemiyor

NİĞDE - Niğde'de hazine arazilerine ekim yapan çiftçiler, kiralama ihalesine büyük şirketlerin girmesine tepki gösterdi.

Niğde Defterdarlığı önünde Konaklı, Gölcük ve Orhanlı Kasabalarından gelen 100'e yakın çiftçi 'İhaleye son' diyerek büyük şirketlerin ihaleye girmesine tepki gösterdi. İhalelerin iptal edilmesinin ardından eylem sona erdi. Konaklı Kasabası Belediye Başkanı Maksut Özçelik: "Milli Emlak'a ait Konaklı, Gölcük ve Orhanlı beldelerindeki bulunan 5 yıllık kiralanan hazine arazilerin ihalesine yabancı şirketler giriyor. Vatandaşta buna tepki gösteriyor. Biz yabancı şirketlerle mücadele edemeyiz. Bizi sinek gibi ezerler. Milli emlak müdürlüğünde şuanda kiraya çıkarılan 150 bin liralık bir fiyat ama bunu şişire şişire 1 milyona kadar çıkıyor. Bunu vatandaş kaldıramıyor. Bu vatandaş Milli Emlak'ın arazileriyle geçim yapıyor. Çocuğunu bununla besliyorlar. Bu araziler alındıktan sonra bunlar perişan olur. Nerede gezecekleri belli değil, nerede iş bulacakları belli değil. Şuan köyümüzden göç olmaması için bu vatandaşların tarlalarını işlemesi için vatandaşlarımız tepki gösterdiler. Müdürümüzde buna uydu şuanda yapılan tüm ihaleler iptal edildi. Hazine tarlalarında vatandaş yıllardır ekiyor. Tarlayı temizlemiş, elektrik getirmiş, sondaj vurmuş su getirmiş. Bu adamlar bunları aldıktan sonra şirket eline geçtikten sonra bu vatandaşlar perişan olur" diye konuştu.

Konaklı, Gölcük, Niğde, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Niğde'de çiftçilerden ihale tepkisi - Son Dakika
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