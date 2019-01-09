Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu
47 dakika önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı. Sivas
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski polis E.H, Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Kemerhisar
beldesinde gözaltına alındı.
Öte yandan, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. Y. de Efendibey Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:23 Kaynak: AA
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