Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

47 dakika önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski polis E.H, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kemerhisar beldesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. Y. de Efendibey Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:23 Kaynak: AA

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