Niğde'de Güvenlik Uygulamaları Başarıyla Gerçekleşti

27.01.2026 15:51
Niğde'de güvenlik uygulamalarında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi, 232 kişiye işlem yapıldı.

Niğde'de 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamalarında çok sayıda suç ve suç unsuru ortaya çıkarıldı.

Bu tarihler arasında meydana gelen asayiş olaylarında il genelinde 232 şahıs hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 5'i adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 2 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs da güvenlik güçlerince yakalandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 21'i serbest bırakıldı. Operasyonlarda 57,63 gram uyuşturucu madde, 54 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı serbest bırakılırken, operasyonlarda 761 bin 250 adet makaron, 677 adet sağlık için tehlikeli madde, 80 litre etil alkol ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 14 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ateş etme, farklı kimlik, hırsızlık, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve trafik kazası olmak üzere toplam 7 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve olaylarla ilgili 7 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise toplam 23 bin 485 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlali tespit edilen 376'sı motosiklet olmak üzere 2 bin 735 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3'ü motosiklet olmak üzere 66 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 208 araç sürücüsünden 206'sına cezai işlem uygulandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

