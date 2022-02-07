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Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

07.02.2022 14:14
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin bulunduğu 50 ZC 485 plakalı minibüs, Gümüşler beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

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Gümüşler, Minibüs, Niğde, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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